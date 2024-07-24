(Сысоева) Соломония Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1886
Сын: Сысоев Иоанн
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
23.06.1887
Сын: Сысоев Мирон
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
09.04.1889
Сын: Сысоев Максим
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
28.03.1892
Дочь: (Сысоева) Ирина
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
19.10.1894
Сын: Сысоев Стефан
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
Около 01.02.1895
Дочь: (Сысоева) Агафья
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Смерть
Неизвестно