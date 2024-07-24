(Сысоева) Соломония Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сысоева) Соломония Моисеевна

(Сысоева) Соломония Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Сысоев Иоанн

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Сын: Сысоев Мирон

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1889

Сын: Сысоев Максим

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: (Сысоева) Ирина

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Сысоев Стефан

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 01.02.1895

Дочь: (Сысоева) Агафья

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.