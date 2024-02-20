Павличенко Евгения Логгинова
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Павличенко Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: (Павличенко) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
09.08.1909
Дочь: (Павличенко) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.01.1912
Сын: Павличенко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: (Павличенко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно