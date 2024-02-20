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Павличенко Евгения Логгинова

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павличенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Павличенко Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: (Павличенко) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
09.08.1909

Дочь: (Павличенко) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
11.01.1912

Сын: Павличенко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: (Павличенко) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Павличенко Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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