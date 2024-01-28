Мещеряков Григорий Никифорович(?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.
Сын: Мещеряков Поликарп Григорьевич
Мать ребёнка: Мещерякова (Пiвень) Мария Степановна
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно