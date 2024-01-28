Мещеряков Григорий Никифорович(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Григорий Никифорович(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.

Сын: Мещеряков Поликарп Григорьевич

Мать ребёнка: Мещерякова (Пiвень) Мария Степановна

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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