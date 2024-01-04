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Рыбакова Матрона Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Муж: Рыбаков Федор Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1881 ст.

Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1884 ст.

Сын: Рыбаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.

Сын: Рыбаков Иван Федорович

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1898 ст.

Дочь: (Рыбакова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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