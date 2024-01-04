Рыбакова Матрона Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1881 ст.
Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1884 ст.
Сын: Рыбаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1898 ст.
Дочь: (Рыбакова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно