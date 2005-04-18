Плешивцева (Ковширина) Тамара Петровна
Место рожденияРеспублика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, село Согра
Дата рождения24.05.1949
Дата смерти18.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1949
Отец: Ковширин Петр Ефимович
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, село Согра
Рождение ребёнка
21.06.1973
Дочь: Плешивцева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Плешивцев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1980
Сын: Плешивцев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Плешивцев Владимир Михайлович
Смерть
18.04.2005