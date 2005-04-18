Плешивцева (Ковширина) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивцева (Ковширина) Тамара Петровна

Место рождения

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, село Согра

Дата рождения

24.05.1949

Дата смерти

18.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1949

Отец: Ковширин Петр Ефимович

Мать: Ковширина Мария Прохоровна

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, село Согра
Рождение ребёнка
21.06.1973

Дочь: Плешивцева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Плешивцев Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1980

Сын: Плешивцев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Плешивцев Владимир Михайлович

Смерть
18.04.2005
Москва, город федерального значения Москва
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