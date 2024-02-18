Запевалов Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запевалов Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975

Отец: Запевалов Евгений Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Запевалова Ольга Юрьевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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