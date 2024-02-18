Запевалов Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1975
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975
Отец: Запевалов Евгений Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Запевалова Ольга Юрьевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область