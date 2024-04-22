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Фёдор Исаков

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Исак Иванов

Мать: Матрона Васильева

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1771

Жена: Елисавета Михайлова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Михайло Фёдоров

Мать ребёнка: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гаврило Фёдоров

Мать ребёнка: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1816
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