Фёдор Исаков
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Исак Иванов
Мать: Матрона Васильева
Бракосочетание
1771
Жена: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Михайло Фёдоров
Мать ребёнка: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гаврило Фёдоров
Мать ребёнка: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Елисавета Михайлова
Смерть
До 1816