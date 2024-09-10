Салина (Соколова) Екатерина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831

Отец: Соколов Макар Прокопьев

Мать: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салин Иван Родионов

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салина) Параскева Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Бракосочетание
12.11.1847

Муж: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
02.05.1849

Дочь: Короткова (Салина) Ирина Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
11.05.1855

Дочь: (Салина) Елена Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
16.01.1858

Сын: Салин Кирилл Родионов

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
11.01.1866

Дочь: (Салина) Ксения Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
15.11.1868

Дочь: (Салина) Екатерина Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Рождение ребёнка
13.10.1873

Дочь: (Салина) Афанасия Родионова

Отец ребёнка: Салин Родион Егоров

Смерть
Неизвестно

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