Салина (Соколова) Екатерина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салин Иван Родионов
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салина) Параскева Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Бракосочетание
12.11.1847
Муж: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
02.05.1849
Дочь: Короткова (Салина) Ирина Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
11.05.1855
Дочь: (Салина) Елена Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
16.01.1858
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
11.01.1866
Дочь: (Салина) Ксения Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
15.11.1868
Дочь: (Салина) Екатерина Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Рождение ребёнка
13.10.1873
Дочь: (Салина) Афанасия Родионова
Отец ребёнка: Салин Родион Егоров
Смерть
Неизвестно