Деревякин Авдей Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: Деревякин Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Тафинцева (Деревякина) Варвара Авдеевна
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Деревякин Василий Авдеевич
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Деревякина) Анастасия Авдеевна
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно