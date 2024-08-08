Деревякин Авдей Дорофеевич Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДеревякин Авдей Дорофеевич

Деревякин Авдей Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Деревякин Дорофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Тафинцева (Деревякина) Варвара Авдеевна

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Деревякин Наум Авдеевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Деревякин Мирон Авдеевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Деревякин Василий Авдеевич

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Деревякина) Анастасия Авдеевна

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.