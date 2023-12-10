Зажогина Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зажогина Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Семенов Владимир Васильевич

Мать: Трещина Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зажогин Владислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зажогин Владислав Николаевич

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