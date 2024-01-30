Калошин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калошин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калошина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1973

Сын: Калошин Владислав Александрович

Мать ребёнка: Калошина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1979

Дочь: Калошина Оксана Александровна

Мать ребёнка: Калошина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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