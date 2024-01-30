Калошин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1973
Сын: Калошин Владислав Александрович
Мать ребёнка: Калошина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1979
Дочь: Калошина Оксана Александровна
Мать ребёнка: Калошина Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно