Невская (Тихонравова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Тихонравова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Алебастров (Невская) Тамара

Отец ребёнка: Невский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1916

Дочь: Голованова (Невская) Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Невский Владимир Александрович

Бракосочетание
1925

Муж: Невский Владимир Александрович

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