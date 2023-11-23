Невская (Тихонравова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Алебастров (Невская) Тамара
Отец ребёнка: Невский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1916
Дочь: Голованова (Невская) Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Невский Владимир Александрович
Бракосочетание
1925