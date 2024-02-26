Балчугов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балчугов Леонид

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960

Сын: Балчугов Виктор

Мать ребёнка: Балчугова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балчугова Наталья

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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