Балчугов Леонид
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960
Сын: Балчугов Виктор
Мать ребёнка: Балчугова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балчугова Наталья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно