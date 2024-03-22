Колот (Соляник) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Соляник) Анна Ивановна

Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.05.1873

Дочь: Христина Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Колот Федор Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.01.1889

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.01.1895

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Иван Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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