Колот (Соляник) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
16.05.1873
Дочь: Христина Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Колот Федор Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1882
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Рождение ребёнка
19.01.1889
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Рождение ребёнка
26.05.1892
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Рождение ребёнка
07.01.1895
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Стефанович
Смерть
Неизвестно