Новиков Емельян Давыдович 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Емельян Давыдович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1759

умер Неизвестно

Отец
Новиков Давыд Иванович1737 г.р.
Мать
Новикова (Селихова) Василиса Савельевна1733 г.р.
Супруги
Новикова (Ветрова) Дарья Петровна1760 г.р.
Дети
Новиков Дмитрий Емельянович1788 г.р.
Новиков Гаврила Емельянович1791 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Новиков Давыд Иванович

Мать: Новикова (Селихова) Василиса Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Ветрова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Новиков Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Новикова (Ветрова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Новиков Гаврила Емельянович

Мать ребёнка: Новикова (Ветрова) Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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