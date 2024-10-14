Новиков Емельян Давыдович
мужской, родился 1759
умер Неизвестно
ОтецНовиков Давыд Иванович1737 г.р.
МатьНовикова (Селихова) Василиса Савельевна1733 г.р.
Супруги
Новикова (Ветрова) Дарья Петровна1760 г.р.
Дети
Новиков Дмитрий Емельянович1788 г.р.
Новиков Гаврила Емельянович1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Новиков Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Новикова (Ветрова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Новиков Гаврила Емельянович
Мать ребёнка: Новикова (Ветрова) Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно