Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
Смерть
Неизвестно