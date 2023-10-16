Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Смерть
Неизвестно

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