Терентий Агеев
мужской, родился 1786 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
ОтецАгей Титов1764 ст. г.р.
МатьВарвара Ильина1757 ст. г.р.
Супруги
Прасковья1786 ст. г.р.
Дети
Павел Терентьев1806 ст. г.р.
Григорий Тереньев1813 ст. г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Агей Титов
Мать: Варвара Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Павел Терентьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Григорий Тереньев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Дмитрий Терентьев
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно