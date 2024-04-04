Терентий Агеев 1786 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Терентий Агеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1786 ст., Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Отец
Агей Титов1764 ст. г.р.
Мать
Варвара Ильина1757 ст. г.р.
Супруги
Прасковья1786 ст. г.р.
Дети
Павел Терентьев1806 ст. г.р.
Григорий Тереньев1813 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Агей Титов

Мать: Варвара Ильина

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Павел Терентьев

Мать ребёнка: Прасковья

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Григорий Тереньев

Мать ребёнка: Прасковья

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Дмитрий Терентьев

Мать ребёнка: Прасковья

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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