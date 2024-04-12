Ромашина Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашина Евдокия Семеновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ромашин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашин Иван Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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