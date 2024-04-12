Ромашина Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно