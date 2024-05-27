Галяутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Жена: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тазкирэ

Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гильмижихан

Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Гильмижихан

Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мирсаит

Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Минжиян

Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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