Галяутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Жена: Бибигадиля Файзулла кызы
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тазкирэ
Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гильмижихан
Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Гильмижихан
Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мирсаит
Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Минжиян
Мать ребёнка: Бибигадиля Файзулла кызы
Смерть
Неизвестно