Безгодова Пелагия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезгодова Пелагия Георгиевна

Безгодова Пелагия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

17.01.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислена по точной дате смерти, найденной на ВГД, в МК Николаевской церкви г. Перми - Ф.37. Оп.6. Д.1080 - 17/19 января 1917 г., номер записи 14.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодов Николай Николаевич

Смерть
17.01.1917
Соликамского уезда Пожевской волости и завода мастерового Николая Николаева Безгодова жена, 32 лет, умерла от туберкулеза легких.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.