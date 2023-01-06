Безгодова Пелагия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смерти17.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислена по точной дате смерти, найденной на ВГД, в МК Николаевской церкви г. Перми - Ф.37. Оп.6. Д.1080 - 17/19 января 1917 г., номер записи 14.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1917
Соликамского уезда Пожевской волости и завода мастерового Николая Николаева Безгодова жена, 32 лет, умерла от туберкулеза легких.