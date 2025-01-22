Макар Яковлевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Макар Яковлевич

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1812, деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния

умер Неизвестно

Супруги
ВасилисаОколо 1808 г.р.
Марфа ФедоровнаОколо 1815 г.р.
Дети
Филат Макарович1832 г.р.
Екатерина МакаровнаОколо 1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федоровна

Бракосочетание
Около 1829

Жена: Василиса

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филат Макарович

Мать ребёнка: Василиса

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно

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