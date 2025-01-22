Макар Яковлевич
мужской, родился 1812, деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния
умер Неизвестно
Супруги
ВасилисаОколо 1808 г.р.
Марфа ФедоровнаОколо 1815 г.р.
Дети
Филат Макарович1832 г.р.
Екатерина МакаровнаОколо 1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Васильевка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федоровна
Бракосочетание
Около 1829
Жена: Василиса
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филат Макарович
Мать ребёнка: Василиса
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно