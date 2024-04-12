(Кочерганова) Александра Мироновна
Место рождения
Дата рождения17.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1895 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Крещение
23.04.1895 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Семен (Самсон)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен (Самсон)
Место жительства
Неизвестно
Коканд, город, Ферганская долина, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно