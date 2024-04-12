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(Кочерганова) Александра Мироновна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1895 ст.

Отец: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать: Кочерганова Мария Ермолаевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Крещение
23.04.1895 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Семен (Самсон)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен (Самсон)

Место жительства
Неизвестно
Коканд, город, Ферганская долина, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно
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