Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти23.02.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Каримова Фирдаус Абдулловна
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Рождение ребёнка
07.03.1944
Дочь: Рахимова Фануза Абдулловна
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Бракосочетание
08.05.1959
Муж: Ахметов Абдулла
Таймасовский С/Совет Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Абдулла Абдуллович
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абсалямова Роза Абдулловна
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова Гульсира
Отец ребёнка: Ахметов Абдулла
Смерть
23.02.1987
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР