Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова (Ишмухаметова) Гайнижихан

Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Мать: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Каримова Фирдаус Абдулловна

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1944

Дочь: Рахимова Фануза Абдулловна

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.05.1959

Муж: Ахметов Абдулла

Таймасовский С/Совет Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Абдулла Абдуллович

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абсалямова Роза Абдулловна

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Гульсира

Отец ребёнка: Ахметов Абдулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.02.1987
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close