(Бабинцева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабинцев Артемий
Мать: Бабинцева Малания
Рождение ребёнка
1946
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Ковалев Сергей
Рождение ребёнка
До 1950
Сын: Ковалев Роберт
Отец ребёнка: Ковалев Сергей
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Ковалев Сергей
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ковалев Сергей
Бракосочетание
1960
Муж: Ковалев Сергей
Смерть
Неизвестно