(Бабинцева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабинцева) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабинцев Артемий

Мать: Бабинцева Малания

Рождение ребёнка
1946

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Ковалев Сергей

Рождение ребёнка
До 1950

Сын: Ковалев Роберт

Отец ребёнка: Ковалев Сергей

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Ковалев Сергей

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ковалев Сергей

Бракосочетание
1960

Муж: Ковалев Сергей

Смерть
Неизвестно
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