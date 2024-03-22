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Фамилии Нет Елена Семеновна

Место рождения

Низовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Низовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Грибов Федор Петрович

Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Грибов Федор Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1903 ст.

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Грибов Федор Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.

Сын: Заутин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Грибов Федор Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1909 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Грибов Федор Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Грибов Федор Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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