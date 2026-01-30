Семашкова Раиса 16.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семашкова Раиса

Автор
АК
Калмыкова А.

женский, родилась 16.11.1959

Дети
Семашкова Наталья Леонидовна12.09.1979 г.р.
Семашков Михаил Леонидович26.03.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1979

Дочь: Семашкова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Семашков Леонид

Рождение ребёнка
26.03.1983

Сын: Семашков Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Семашков Леонид

Рождение ребёнка
27.04.1986

Сын: Семашков Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Семашков Леонид

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