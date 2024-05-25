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Безматерных Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Безматерных Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Безматерных Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Безматерных Агафья Афанасьевна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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