Безматерных Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Безматерных Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Безматерных Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Безматерных Агафья Афанасьевна
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно