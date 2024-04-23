Елена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Артемий Антонович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1912

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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