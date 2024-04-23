Елена Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Артемий Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1912
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич