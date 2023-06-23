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Грасмик Андрей Андреевич

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

26.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грасмик (Матрохина) Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
06.12.1977

Дочь: Парфиненко (Гарсмик) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Грасмик (Матрохина) Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
16.08.1985

Дочь: Грасмик Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Грасмик (Матрохина) Валентина Георгиевна

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