Грасмик Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1977
Дочь: Парфиненко (Гарсмик) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Грасмик (Матрохина) Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
16.08.1985
Дочь: Грасмик Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Грасмик (Матрохина) Валентина Георгиевна