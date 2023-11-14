Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти20.05.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
08.10.1899 ст.
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
у Немцева Федора Александровича д.Копьево
Смерть
20.05.1913 ст.
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
в 87 лет