Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
08.10.1899 ст.
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
у Немцева Федора Александровича д.Копьево
Смерть
20.05.1913 ст.
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
в 87 лет

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