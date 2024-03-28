Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Панферов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панферов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Панферов Василий Гаврилович
Смерть
1962
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область