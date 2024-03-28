Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Подымов Иван Игнатьевич

Мать: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панферов Василий Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918

Сын: Панферов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Панферов Василий Гаврилович

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Панферов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Панферов Василий Гаврилович

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1962
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.