Екатерина Яковлева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
16.10.1866 ст.
Муж: Димитрий Иванов (Ич)
по МК1866 св
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.
Дочь: Анна Дмитриева (Вна)
Отец ребёнка: Димитрий Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно