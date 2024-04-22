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Екатерина Яковлева (Вна)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.10.1866 ст.

Муж: Димитрий Иванов (Ич)

по МК1866 св
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.

Дочь: Анна Дмитриева (Вна)

Отец ребёнка: Димитрий Иванов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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