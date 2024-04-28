Кильматова (Валишина) Фания Фагамутдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильматова (Валишина) Фания Фагамутдин кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кильматов Фагамутдин

Мать: Кильматова Хакима

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валишин Музагит Габидулович

Рождение ребёнка
14.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валишин Музагит Габидулович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валишин Музагит Габидулович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валишин Музагит Габидулович

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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