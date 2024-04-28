Кильматова (Валишина) Фания Фагамутдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Кильматов Фагамутдин
Мать: Кильматова Хакима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1955
Рождение ребёнка
31.12.1956
Рождение ребёнка
28.06.1961
Смерть
Неизвестно