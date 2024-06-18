Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евлампий Варламович
Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Бракосочетание
18.01.1870
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Грачево
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: Кузнецов Григорий Варламович
Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Смерть
Неизвестно
Грачево