Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович 14.11.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1848

Отец: Кузнецов Агафон Емельянович

Мать: (Волкова) Татьяна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Варламович

Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евлампий Варламович

Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Бракосочетание
18.01.1870

Жена: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Грачево
Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: Кузнецов Григорий Варламович

Мать ребёнка: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Смерть
Неизвестно
Грачево

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