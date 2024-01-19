Зайченко Якушева Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1957
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957
Рождение ребёнка
05.11.1980
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1990
Дочь: Зайченко Шевцова Яна Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности