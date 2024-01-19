Зайченко Якушева Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайченко Якушева Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957

Отец: Якушев Алексей Егорович

Мать: Якушева Расстегаева Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
05.11.1980

Сын: Зайченко Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1982

Сын: Зайченко Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1990

Дочь: Зайченко Шевцова Яна Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайченко Антон Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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