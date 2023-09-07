Кондратенко Мария Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Мария Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1956

Отец: Павлюченко Леонид

Мать: Павлюченко Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безуглая Юлия

Отец ребёнка: Кондратенко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: юля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратенко Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Кондратенко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безуглая Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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