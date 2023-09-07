Кондратенко Мария Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1956
Отец: Павлюченко Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безуглая Юлия
Отец ребёнка: Кондратенко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: юля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратенко Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Кондратенко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безуглая Юлия Алексеевна