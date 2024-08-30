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Ступин-Воробьев Василий Петрович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.12.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1870

Отец: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Мать: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1896

Жена: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1902

Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Ступин-Воробьев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Ступин-Воробьев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Сын: Ступин-Воробьев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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