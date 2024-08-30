Ступин-Воробьев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.12.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1870
Бракосочетание
15.01.1896
Рождение ребёнка
07.04.1902
Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Рождение ребёнка
08.11.1913
Рождение ребёнка
27.11.1918