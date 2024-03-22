Гребенева Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1768 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Гребенев Яков Акимович
Мать: - Софья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Помаскина Катерина Агафоновна
Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Помаскин Василий Агафонович
Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович
Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Помаскин Епимах Агафонович
Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Помаскина Наталья Агафоновна
Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович
Смерть
Около 1768 ст.