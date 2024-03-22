Гребенева Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Матрона Яковлевна

Место рождения

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1768 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1703 г.р.

Мать

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Гребенев Яков Акимович

Мать: - Софья Игнатьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Помаскина Катерина Агафоновна

Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Помаскин Василий Агафонович

Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Помаскин Епимах Агафонович

Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Помаскина Наталья Агафоновна

Отец ребёнка: Помаскин Агафон Никифорович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1768 ст.
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