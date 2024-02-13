Знаменщиков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменщиков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменщикова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Знаменщикова Надежда Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменщиков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Знаменщикова Надежда Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменщикова Надежда Прокопьевна

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