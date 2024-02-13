Знаменщиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменщикова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Знаменщикова Надежда Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Знаменщиков Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Знаменщикова Надежда Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно