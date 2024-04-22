Егоров Василий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Ерофеева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Восприемники: Матвей Тимофеев Егорычев (Покрышкино), Евдокия Феодорова Журавлева (с. Михайловка)
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Егоров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Феолент Васильевич
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Смерть
Неизвестно