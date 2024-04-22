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Егоров Василий Никифоров

Место рождения

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Ерофеева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Матвей Тимофеев Егорычев (Покрышкино), Евдокия Феодорова Журавлева (с. Михайловка)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Егоров Федор Васильевич

Мать ребёнка: Мария Семенова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Егоров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мария Семенова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Феолент Васильевич

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Смерть
Неизвестно
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