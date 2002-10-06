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Минхайров Фуат Латыпович

Место рождения

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.05.1931

Дата смерти

06.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1931

Отец: Хаеров Латып Минхайрович

Мать: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1955

Сын: Минхайров Ирек Фуатович

Мать ребёнка: Минхайрова Ляля Хабировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Ляля Хабировна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.10.2002
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
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