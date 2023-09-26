Марьина Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина Васса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьин Степан Кириллович

Мать: Марьина Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Черезов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Черезов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Лия Николаевна

Отец ребёнка: Черезов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черезов Николай

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