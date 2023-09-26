Марьина Васса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Черезов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Черезов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Лия Николаевна
Отец ребёнка: Черезов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черезов Николай