Елизаров Петр Федотович (Федорович) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизаров Петр Федотович (Федорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот (Федор?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Елизаров Александр Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна

Ростиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Елизаров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна

Ростиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна

Смерть
Неизвестно

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