Елизаров Петр Федотович (Федорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот (Федор?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1920
Сын: Елизаров Александр Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
26.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Филимоновна
Смерть
Неизвестно