Малыхина Ряхина Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.08.1921
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыхина Леонова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыхина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
15.02.1899
Сын: Малыхин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович
Смерть
01.08.1921