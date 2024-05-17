Малыхина Ряхина Пелагея Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малыхина Ряхина Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыхина Леонова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыхина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
15.02.1899

Сын: Малыхин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Малыхин Василий Ефимович

Смерть
01.08.1921

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