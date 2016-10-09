Свист (Свист) Анна Данильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1927
Дата смерти09.10.2016
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Отец: Свист Даниил
Мать: Свист Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
14.02.1952
Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
23.04.1953
Дочь: Вершняк (Свист) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
06.10.1958
Дочь: Сычева (Свист) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович
Смерть
09.10.2016