Свист (Свист) Анна Данильевна 20.09.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвист (Свист) Анна Данильевна

Свист (Свист) Анна Данильевна

avatar

Место рождения

Малое Староселье, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

09.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: Свист Даниил

Мать: Свист Мария Сидоровна

Малое Староселье, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.02.1952

Сын: Свист Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.04.1953

Дочь: Вершняк (Свист) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.10.1958

Дочь: Сычева (Свист) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Свист Василий Спиридонович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.10.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.