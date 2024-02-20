Гришай (Гришай (Доценко)) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Доценко Михаил
Рождение ребёнка
10.05.1919
Дочь: Кравченко Матрена Кириловна
Отец ребёнка: Гришай Кирилл
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гришай Виля
Отец ребёнка: Гришай Кирилл
Рождение ребёнка
19.10.1928
Дочь: Панкул Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Гришай Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришай Кирилл
Смерть
1971