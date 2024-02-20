Гришай (Гришай (Доценко)) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришай (Гришай (Доценко)) Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Доценко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1919

Дочь: Кравченко Матрена Кириловна

Отец ребёнка: Гришай Кирилл

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гришай Виля

Отец ребёнка: Гришай Кирилл

Рождение ребёнка
19.10.1928

Дочь: Панкул Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Гришай Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришай Михаил Кирилович

Отец ребёнка: Гришай Кирилл

Смерть
1971
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