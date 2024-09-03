Арина Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Григорьев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Григорьев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Селиверст Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Григорьев