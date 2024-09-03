Арина Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Григорьев

Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Григорьев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Селиверст Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Григорьев

Смерть
1764

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