Гордеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1971

Сын: Гордеев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична

Рождение ребёнка
22.05.1976

Сын: Гордеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична

Рождение ребёнка
28.05.1982

Дочь: Гордеева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична

Работа или профессия
Неизвестно
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