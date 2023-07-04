Гордеев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1971
Сын: Гордеев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
22.05.1976
Сын: Гордеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
28.05.1982
Дочь: Гордеева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Фоминична
Работа или профессия
Неизвестно