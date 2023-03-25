Федякова Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Анастасия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: Федякова Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 16-17 августа 1910г Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: родная дочь их девица Анфиса
Рождение ребёнка
13.09.1911

Сын: Федяков Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 13-14 сентября 1911г Максим Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольс... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1912

Дочь: Федякова Таисия Дмитриева

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 19-20 сентября 1912г Таисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: дочь их девица Иу... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Федякова Анисия Дмитриева

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 19-20 декабря 1913г Анисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михаилова, оба православные Восприемники: дочь их девица Анф... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анфиса Дмитриева

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Иулиания Дмитриева

Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Дмитрий Киприанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Дмитрий Киприанов

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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