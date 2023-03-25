Федякова Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: Федякова Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
ГАСО ф6 о17 16-17 августа 1910г Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: родная дочь их девица Анфиса
Рождение ребёнка
13.09.1911
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
ГАСО ф6 о17 13-14 сентября 1911г Максим Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольс... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1912
Дочь: Федякова Таисия Дмитриева
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
ГАСО ф6 о17 19-20 сентября 1912г Таисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: дочь их девица Иу... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Федякова Анисия Дмитриева
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
ГАСО ф6 о17 19-20 декабря 1913г Анисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михаилова, оба православные Восприемники: дочь их девица Анф... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анфиса Дмитриева
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Иулиания Дмитриева
Отец ребёнка: Федяков Дмитрий Киприанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федяков Дмитрий Киприанов
Смерть
Неизвестно