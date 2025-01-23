Чернуха Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чернуха Демид
Мать: Чернуха Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Алексей
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Михаил
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Николай
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичкова (Чернуха) Полина
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Иван
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Рождение ребёнка
28.07.1933
Дочь: Сальникова (Чернуха) Евдокия
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Алтынникова (Чернуха) Тамара
Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Смерть
1956