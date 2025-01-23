Чернуха Алексей 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернуха Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чернуха Демид

Мать: Чернуха Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Алексей

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Михаил

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Николай

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова (Чернуха) Полина

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Иван

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Рождение ребёнка
28.07.1933

Дочь: Сальникова (Чернуха) Евдокия

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Мать ребёнка: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Смерть
1956

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